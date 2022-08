Rossemaison bronzé à domicile

Le SHC Rossemaison grimpe sur le podium continental. Il s’est hissé au 3e rang de la Coupe d’Europe d’inline hockey ce dimanche dans sa salle. Les Jurassiens ont remporté la petite finale face aux Argoviens de Rothrist 7-0 pour décrocher la médaille de bronze. Ils ont vu leurs espoirs de sacre être brisés en demi-finale. Le SHCR s’est cassé les dents face aux Tessinois de Sayaluca Lugano 2-1.

Avant cela, les Vadais ont dominé les Allemands de Krefeld 6-2 dimanche matin en quart de finale. Et, vendredi et samedi, dans la phase de groupes, le SHC Rossemaison a décroché 3 succès face à Givisiez 4-2, contre Cologne 3-1 et aux dépens de Vienne 5-2. Ils ont concédé un nul face à Kaarst 1-1 et ont été battus par Cardiff 2-1.

Le titre de champion d'Europe est revenu aux Danois de Starz. Ils ont pris le meilleur sur Sayaluca Lugano 4-3 en finale dimanche soir. /msc