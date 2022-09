Rossemaison étrille Ajoie, victoire du Buix sur le fil

Le SHC Rossemaison n’a pas fait de cadeau au SHC Ajoie. Les Rossignols sont allés gagner à Fontenais 8-1 (2-0 2-1 4-0) samedi à Fontenais en ligue A d’inline hockey. Le leader n’a pas laissé planer le doute longtemps en ouvrant la marque après seulement 91 secondes de jeu face à la lanterne rouge. Il menait de trois longueurs lorsque les Ajoulots sont parvenus à faire trembler les filets pour la seule fois du match à la demi-heure de jeu. Déjà mathématiquement relégué, le SHCA a définitivement craqué dans le dernier quart d’heure en encaissant quatre buts. Louis Merçay a notamment inscrit un triplé pour les Vadais. Le SHCR garde les commandes avec 10 points d’avance sur son premier poursuivant.





Buix gagne aux penalties

Le SHC Buix s’est imposé au bout du suspense sur la piste de Rolling Aventicum. Il a battu les Vaudois 6-5 (3-3 0-0 2-2 0-0 1-0) après les tirs au but. Les deux équipes étaient dos à dos 3-3 après le premier tiers, avant une période médiane vierge de but. Les visiteurs ont pris une option en inscrivant deux réussites en l’espace de 64 secondes juste après le deuxième thé. L’équipe locale est toutefois parvenue à recoller pour obtenir une prolongation. Les Ajoulots l’ont finalement emporté en transformant deux de leur trois tirs au but, contre aucun pour leur adversaire. Ils sont 6es du classement et ne peuvent plus prétendre au top 4 alors qu’il ne reste qu’une journée à jouer lors de la saison régulière. Le SHCB entamera donc les play-off à l’extérieur. /emu