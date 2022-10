Le SHC Rossemaison vire en tête

Le SHC Rossemaison prend l’avantage à domicile. Les Rossignols ont pris le meilleur sur Sayaluca 4-2 samedi lors du 1er acte des demi-finales des play-off de ligue A d’inline hockey. Il a fallu attendre la mi-match pour que le tableau d’affichage se débloque et s’affole. Louis Merçay a ouvert le score pour les Jurassiens, puis les Tessinois ont égalisé 29 secondes plus tard, avant que Fabio Mestre ne redonne l’avantage à l’équipe locale 56 secondes après. Louis Merçay a signé un doublé juste avant le 2e thé, mais les Luganais sont restés menaçant en revenant à une longueur au début de dernier tiers. Jérôme Choffat a finalement scellé le score dans les dernières secondes de la partie. Cette série se dispute au meilleur des trois matches et le SHC Rossemaison aura donc une première balle de finale samedi prochain sur la piste de Sayaluca. Dans l’autre affiche de ces demi-finales, Malcantone a dominé Rothrist 4-3. /emu