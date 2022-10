Le SHC Rossemaison est éliminé

Le SHC Rossemaison ne participera pas à la finale des play-off de Ligue A d’inline hockey. Les Rossignols se sont inclinés contre Sayaluca en prolongation 7-6 (0-1, 3-4, 3-1, 0-1) dimanche lors du 3e et ultime acte de cette série au meilleur des trois matches. Comme samedi, le SHCR a rapidement pris de l’avance dans cette partie en menant de quatre buts. Toutefois, il n’a pas su maintenir cet écart. Sayaluca a réussi à revenir à 6-6 dans les 30 dernières secondes. Ce sont finalement les Tessinois qui ont inscrit le but décisif et qui affronteront Malcantone le 12 novembre en finale des play-off. /lge