Buix et Rossemaison à l’assaut du championnat de Ligue A

C’est reparti pour Buix et Rossemaison ! Les deux équipes de Ligue A d’inline hockey entament leur saison ces prochaines heures. Pour leur entrée en matière, les Ajoulots se déplacent à Avenches vendredi soir, alors que les Vadais s’en vont à Givisiez samedi. La saison passée, Buix s’était arrêté au stade des quarts de finale des play-off, alors que Rossemaison n’avait pas passé le cap du dernier carré.





Martin Bergeron, de la patinoire à la piste

Le SHC Buix entend franchir un nouveau cap dès cette saison. Pour y parvenir, les Ajoulots misent sur un nouvel entraineur, bien connu dans les patinoires de la région. Martin Bergeron sera à la bande des Gravalons cette saison, après avoir notamment entrainé le HC Tramelan et le HC Franches-Montagnes en hockey sur glace. Le nouvel homme fort de Buix affirme qu’il y a « beaucoup de talent » dans son groupe et qu’il faut désormais parvenir à « mettre ce beau monde dans un même panier et faire que le panier explose en fin de saison »… l’ambitieux coach a beaucoup travaillé la technique durant la préparation, estimant que ses joueurs sont talentueux mais qu'ils font preuve de lacunes à ce registre-là.