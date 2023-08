Rossemaison enlève le derby à Buix

La logique a été respectée en Ligue A d’inline hockey. Le SHC Rossemaison est allé s’imposer à Buix 8-4 vendredi soir lors de la 15e journée du championnat. Il a d’emblée pris les devants en marquant après moins de 3 minutes de jeu, mais l’équipe locale a résisté pour ne compter qu’un but de retard à la première sirène (3-2). Les Rossignols ont fait la différence dans le tiers médian en inscrivant trois nouvelles réussites, pour une seule encaissée. Les Gravalons sont revenus à deux longueurs au début du dernier « vingt », mais le leader a encore fait trembler les filets à deux reprises en fin de match. Le SHCR caracole en tête du classement, avec une seule défaite depuis le début de la saison. Il compte 18 points d’avance, avec un match de plus, sur son poursuivant direct et 19 sur le SHC Buix, qui occupe la 3e marche du podium et qui voit sa série de trois succès de rang prendre fin. /emu