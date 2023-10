Le SHC Rossemaison à la reconquête du titre

« La saison n’est pas encore une réussite. On a fait le titre européen mais on en veut toujours plus donc le titre de champion de Suisse 2023 ». En écoutant Jérôme Choffat, on comprend rapidement que le SHC Rossemaison aborde la finale des play-off de Ligue A d’inline hockey avec grand appétit. Les Vadais entament une série au meilleur des 5 matches ce samedi face à Rothrist. Les 2 premiers actes de ce duel se joueront dans le Jura (samedi à 17 et dimanche à 16h). Grand dominateur de la saison régulière avec 15 victoires en 18 parties, le SHCR reste sur ses gardes au moment de défier son dauphin. « Rothrist est une équipe qui se bat sur toutes les balles, très agressive, à la limite de la régularité », détaille l’un des piliers du vestiaire jurassien.