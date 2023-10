L’avenir du SHC Ajoie sur sa piste de Fontenais semble s’éclaircir

Le SHC Ajoie se dit optimiste pour son avenir sur sa piste de Fontenais. Un café participatif a réuni une trentaine de personnes lundi soir dans la commune ajoulote. L’événement a permis aux citoyens et aux membres du club d’inline hockey de discuter de la pérennité de ce dernier. En toile de fond : les nuisances sonores générées par la pratique de ce sport au cœur du village. Des nuisances qui avaient fait l’objet d’une plainte du voisinage auprès de l’Office cantonal de l’environnement en 2019. Le SHC Ajoie est prêt à faire les aménagements nécessaires pour réduire le bruit. Et les échanges semblent avoir été positifs. « C’était constructif. Nous avons remarqué que rien qu’en échangeant avec la population, nous pouvons trouver des solutions à moindre coût », se réjouit Mathieu Cerf, vice-président du club, en charge des infrastructures.





Piste et bandes refaites

L’avenir du SHC Ajoie à Fontenais est une question ouverte depuis des années. Le club a renoncé à déménager pour des questions d’argent. « Nous aimerions à présent pouvoir couvrir notre piste et peut-être poser une paroi anti-bruit. Cela règlerait en partie la problématique des nuisances sonores. On devra maintenant avoir des échanges avec la commune, qui nous dira ce qu’on peut faire ou non. Une assemblée communale devrait se tenir en fin d’année ou au tout début de l’année prochaine. C’est cette assemblée qui légitimera ou pas notre présence à long terme sur la place des sports de Fontenais, moyennant évidemment des modifications », précise Mathieu Cerf. Le club évoque un montant de 650'000 à 700'000 francs, à sa charge. Des travaux sont déjà en cours en vue de la saison prochaine avec la remise à neuf du revêtement de la piste et des bandes. « Après le café participatif de ce lundi soir, le comité est vraiment confiant en l’avenir. On attend la suite avec sérénité et de pouvoir enfin pérenniser le SHC Ajoie à Fontenais », conclut Mathieu Cerf.

Le club ajoulot d’inline hockey compte à ce jour 225 membres. Il confie se battre notamment pour permettre à ses jeunes de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions possibles. /rch