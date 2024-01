Michaël Burri remporte la Ronde du Jura en France voisine

Michaël Burri a lancé son année 2024 par une victoire sur la Ronde du Jura en France voisine. Le pilote prévôtois est même devenu ce week-end le premier étranger à inscrire son nom au palmarès de cette course disputée près de Champagnole pour la 54e édition. Surnommée le « mini Monte-Carlo » pour son ambiance et ses conditions météo similaires, la Ronde du Jura s’est disputée sur un tracé boueux, la neige n’ayant fait son apparition qu’en fin de course. Michaël Burri, assisté de Gaëtan Aubry, a réalisé les meilleurs temps des trois passages prévus sur la seule épreuve chronométrée. Le pilote jurassien espère désormais réunir le budget pour s’aligner sur la totalité du championnat de Suisse des rallyes, dont le Critérium jurassien (19-20 avril). « Si on parvient à disputer toutes les courses, l’objectif sera de gagner le championnat », confie Michaël Burri. /comm-jpi