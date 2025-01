Michaël Burri : « Le but n’est pas le chrono, mais d’avoir la banane »

« Faire ce rallye avec un ami est parti d’une rigolade à l’Autocross de Bure où nous nous étions dit que nous n’étions pas cap’ de faire un rallye dans une toute petite voiture. Or, j’ai retrouvé ma première voiture de rallye que j’avais en 2007, elle n’a que 100 chevaux ! On va partir là-bas en pur plaisir et même échanger nos postes en milieu de course pour que je passe copilote. Ce sera aussi pour voir si j’ai peur et si tout fonctionne bien. Le but ne sera pas le temps de la spéciale, mais d'avoir la banane à la fin », explique Michaël Burri.







« Je ne sais pas comment mon corps va réagir quand j’aurai le casque sur la tête »

Car le pilote prévôtois ne cache pas une certaine appréhension après un accident qui, au-delà des blessures physiques, a engendré un choc mental et une prise de conscience des risques. « Le spécialiste du traumatisme crânien qui me suit viendra aussi sur place pour voir comme j’appréhende les évènements. Dans ma tête, je n’ai pas peur et j’ai envie de reprendre le volant, mais l’appréhension est quand même là. On a passé le Réveillon en Valais, et quand je suis passé près du lieu de l’accident, j’ai eu la boule au ventre. Je ne sais pas comment mon corps va réagir quand j’aurai le casque sur la tête », avoue Michaël Burri qui ne se dit de toute façon « pas prêt à reprendre la compétition pour viser des chronos ». « Si dans un virage il faut freiner, je ne regarderai pas le temps et je freinerai », souffle encore le champion de Suisse. Il prendra le départ ce samedi dès 7h00 avec six spéciales au programme. /mmi-jpi