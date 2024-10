Michaël Burri est sorti de l’hôpital

Michaël Burri n’est plus à l’hôpital. Selon nos informations, le pilote de Belprahon ainsi que son copilote Gaëtan Aubry ont été autorisés à quitter l’établissement à Sion ce samedi, au lendemain de leur violent accident lors du Rallye du Valais. Michaël Burri souffre d’un saignement à la tête et doit encore subir un contrôle dans la journée. De son côté, Gaëtan Aubry a été touché aux ligaments de la cheville et a dû être plâtré. Les deux hommes ont été victimes d’une sortie de route lors de la cinquième spéciale du Rallye du Valais. Ils ont fait une chute de 700m et leur voiture a effectué de nombreux tonneaux. Coincés dans un endroit inaccessible, Michaël Burri et Gaëtan Aubry ont dû être héliportés vers l’hôpital de Sion. /nmy