Reprise en douceur pour Michaël Burri

Un retour à la compétition sous la neige pour Michaël Burri. Un peu plus de deux mois après son grave accident au Rallye du Valais, le pilote prévôtois a repris le volant à l’occasion de la 55e édition de la Ronde du Jura samedi à Champagnole en France voisine. Malgré des conditions dantesques causées par la neige et une certaine appréhension avant le départ, le champion de Suisse des rallyes 2024 est parvenu à inscrire son nom sur la liste d’arrivée. Il a pris le 8e rang en catégorie F RC5. Au terme des six spéciales, le Prévôtois a terminé à 2’52’’ du vainqueur, le Français Alexis Bertois. Michaël Burri et son navigateur Thibault Maret se sont classés 32es du classement scratch dominé par le Français Ludovic Godard. /cra