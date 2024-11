Michaël Burri va lever le pied

Michaël Burri se remet en question après son terrible accident. Le pilote de Belprahon et son copilote Gaëtan Aubry avaient été victimes d’une spectaculaire sortie de route le 25 octobre lors du Rallye du Valais. Michaël Burri a confié à RFJ qu’il se remettait bien et que son moral était bon. Il est toutefois toujours en arrêt de travail en raison d’un traumatisme crânien qui lui engendre des maux de tête et espère pouvoir reprendre ses activités en fin de semaine prochaine ou au début de la suivante. « Cet accident a changé ma vision des choses. J’avais déjà dans l’idée de ne plus disputer de championnat de Suisse complet, mais désormais je souhaite aussi calmer le jeu. Je pense disputer 2-3 rallyes l’année prochaine, mais ce sera pour m’amuser et plus pour le chronomètre », explique Michaël Burri. De son côté, Gaëtan Aubry souffre d’une déchirure des ligaments d’une cheville. /emu