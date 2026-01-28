Michaël Burri au « Crité » pour surmonter le traumatisme

Passer par-dessus le traumatisme, ce grand défi

Si la motivation est revenue après l’accident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, Michaël Burri n’envisage pas pour autant d’être au départ de toutes les épreuves du Championnat de Suisse. Pour l’heure, il est d’ailleurs toujours en train de rassembler un certain budget pour faire le « Crité » et « pourquoi pas » repartir sur les routes du… Rallye du Valais cet automne. Pour boucler la boucle. Car c’est là que sa carrière a basculé le 25 octobre 2024. Au volant de son bolide, Michaël Burri et son copilote Gaëtan Aubry amorcent un virage trop vite et tombent dans un ravin. Leur véhicule effectue une chute d’environ 600 mètres pour quelque 80 tonneaux. Tous deux s’en sortent avec des blessures sans gravité. Miraculeusement. « On a fait un grand tour dans nos têtes. (…) Cet accident a eu de lourdes conséquences mentales. Mais ça fait maintenant bientôt une année et demie et on a fait un peu le deuil de ça. On est prêts et on est plus motivés que jamais parce qu’on veut notre revanche sur ces choses-là », s’exclame ce père de famille qui lorgne toutefois vers l’avenir avec une certaine appréhension : « On se dit toujours qu’on est prêts. Mais ce n’est qu’au départ de la spéciale qu’on verra si les jambes tremblent et si on est aptes à conduire. On se donne les moyens d’être aptes. Je suis suivi toujours au niveau de la tête par un spécialiste qui m’aide beaucoup par rapport au traumatisme crânien que j’ai eu », précise-t-il.

Avant de s’élancer sur les mythiques routes du « Crité » et sur la nouvelle super spéciale qui se déroulera à Moutier et dont il se réjouit tout particulièrement, Michaël Burri prendra le départ d’un rallye en France. Pour prendre en main son nouveau bolide, prendre confiance et s’assurer que sa participation à la manche jurassienne du Championnat de Suisse de rallye s’apparente à la belle fête qu’il attend. /mle