Michaël Burri : « Ça paraît une éternité dans la voiture »

Ils ont vu leur vie défiler. Michaël Burri et Gaëtan Aubry ont été victimes d’un violent accident vendredi lors du Rallye du Valais. Le pilote de Belprahon souffre d’un traumatisme crânien tandis que son copilote a les ligaments de la cheville déchirés. Les deux hommes ont quitté l’hôpital de Sion samedi et s’apprêtent à rentrer chez eux ce dimanche. Au-delà des blessures physiques, c’est le choc mental qu’il faut digérer. « D’après les hélicoptères, on a fait 613 mètres de chute et une centaine de tonneaux », témoigne Michaël Burri qui se souvient de tout. L’accident est survenu à cause d’une incompréhension. « J’ai mal entendu une note et j’ai mal évalué le virage. On n’a pas sauté très vite. On était à 61 km/h au moment du choc. » Les coéquipiers ont malgré tout remporté le championnat de Suisse de rallye mais l’important est ailleurs. « On savoure plus le fait d’être en vie que le fait d’être champions. » /nmy