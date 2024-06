Michaël Burri un peu court pour la victoire au Rallye du Chablais

Michaël Burri et son copilote Gaëtan Aubry montent sur la 2e marche du podium au Rallye du Chablais. Au terme des 14 spéciales réparties entre vendredi et samedi, le pilote de Belprahon n’a été devancé que par le Valaisan Mike Coppens lors de la 2e manche du championnat de Suisse des rallyes. Déjà 2e du Critérium jurassien en ouverture de saison, il a concédé 46’’ au vainqueur. Un autre Valaisan, Jonathan Michellod, complète le podium à 1’52’’. Michaël Bürri a accusé un retard de 20’’ à l’issue des 8 spéciales de vendredi et, au volant de sa Hyundai I20, n’a pas été en mesure de le combler lors de la seconde journée de course.