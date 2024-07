Michaël Burri s’impose en Bourgogne

Cette fois, Michaël Burri a décroché sa première victoire de la saison en championnat de Suisse des rallyes ! Après avoir terminé à la deuxième place lors du Critérium jurassien puis au Rallye du Chablais, le pilote de Belprahon, assisté de son copilote franc-montagnard Gaëtan Aubry, s’est imposé ce samedi lors du Rallye de Bourgogne Côte Chalonnaise comptant pour la 3e manche du championnat de Suisse. Au terme des huit spéciales, il a devancé au volant de Hyundai I20 les Valaisans Mike Coppens de 31’’ et Thibault Maret de 1’21’’pour un triplé suisse ! On retrouve ces trois pilotes dans le même ordre au classement du championnat national. Le Prévôtois Clément Piquerez a connu un week-end plus compliqué, ne terminant que 69e au scratch et 36e sur 38 de son groupe FRC4. /jpi