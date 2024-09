Michaël Burri s’impose en France

Michaël Burri renforce sa place en tête du championnat de Suisse. Le pilote de Belprahon a remporté la 76e édition du rallye du Mont-Blanc Morzine en France voisine. Il est venu à bout des 14 spéciales réparties entre vendredi et samedi et près de 200 km de parcours avec un temps de 1h46’13’’. Au volant de sa Hyundai i20, il a terminé 24e du scratch et 14e de la catégorie R2, mais il est bien le 1er sur la liste des participants à la 4e manche sur six du championnat de Suisse. Accompagné de son navigateur des Genevez Gaëtan Aubry, Michaël Burri a devancé son poursuivant au général, le Valaisan Mike Coppens de 26’’. Thibault Maret complète le podium à 49’’. À noter que le scratch a été remporté par un certain Sébastien Loeb qui concourait en catégorie GT+. /cra