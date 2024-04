MotoGP: Bagnaia s'impose devant Marc Marquez

Francesco Bagnaia a remporté dimanche le GP d'Espagne dans la catégorie-reine des MotoGP.

Leader du championnat et vainqueur du sprint la veille, l'Espagnol Jorge Martin est quant à lui tombé alors qu'il était en tête de la course.

Double tenant du titre mondial, Francesco Bagnaia a devancé de 0''372 son dauphin, l'Espagnol Marc Marquez, la 3e place revenant à l'Italien Marco Bezzecchi (à 3''903). Les pilotes Ducati ont dominé les débats sur le circuit de Jerez de la Frontera, en signant un quintuplé dimanche.

Eliminé dans un sprint qui a été marqué par pas moins de 14 chutes samedi, Bagnaia a décroché dimanche son deuxième succès de la saison après sa victoire au Qatar en ouverture, le 30e au total et le 20e en MotoGP. L'Italien passe du 4e au 2e rang du classement des pilotes, avec désormais 17 longueurs de retard sur Jorge Martin.

'J'ai tenté de le suivre mais il (Bagnaia) était plus rapide que moi', a reconnu Marc Marquez, qui a dû s'avouer vaincu au terme d'un superbe duel. Le Catalan de 31 ans devra donc attendre encore pour retrouver la plus haute marche du podium, sur laquelle il n'est plus monté depuis octobre 2021 (lors du GP d'Emilie-Romagne).

/ATS