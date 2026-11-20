Carlos Alcaraz a dominé l'Italien Flavio Cobolli (6e) 6-4 6-1 lors de son dernier match de poule du Masters vendredi. Le no 3 mondial affrontera l'Américain Ben Shelton (4e) en demi-finales samedi.

Alcaraz, 23 ans, a enchaîné une troisième victoire de suite depuis son arrivée à Turin, un douzième succès consécutif en incluant ses semaines de Vienne et de Paris, conclues par des titres.

L'Espagnol n'a pas semblé affecté par sa blessure aux ischio-jambiers survenue lors de son match contre le Russe Daniil Medvedev (5e) mercredi, même s'il portait un imposant bandage à la cuisse gauche.

Avec son sans-faute, Alcaraz est assuré de terminer à la première place de son groupe, ce qui lui vaudra d'affronter en demi-finales Shelton, 2e de l'autre groupe, désormais entraîné par Juan Martin Ferrero, l'ex-entraîneur de "Carlitos".

La dernière place pour le dernier carré reviendra au vainqueur du dernier match de poules dans la soirée de vendredi, opposant l'Américain Frances Tiafoe à Medvedev. Il sera opposé au no 1 mondial Alexander Zverev qui, comme Alcaraz, a remporté ses trois matches de poule.

/ATS