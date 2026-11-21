Malgré un début de demi-finale complètement raté, Carlos Alcaraz a décroché son billet pour sa deuxième finale consécutive du Masters. Ceci en venant à bout de l'Américain Ben Shelton samedi à Turin.

Pour la première fois de la semaine, "Carlitos" a tremblé, mais il sera bien au rendez-vous de la finale dimanche où il pourrait retrouver le no 1 mondial Alexander Zverev.

L'Espagnol, touché à la cuisse gauche depuis mercredi, s'est imposé 3-6 6-3 7-6 (7/1) et a enchaîné une treizième victoire de suite, en incluant ses semaines de Vienne et Paris, conclues par des titres, mais il revient de loin et a eu du mal à se libérer complètement.

Alors qu'il n'avait lâché que 15 jeux en trois matches de poule, sans concéder une seule fois sa mise en jeu, il a perdu son tout premier jeu de service sur un retour gagnant. Il a vite été mené 3-0 et n'a pas réussi à revenir dans cette manche malgré une balle de débreak à 4-2. Symbole de la supériorité de Shelton, l'Américain a conclu la manche sur un jeu blanc pour mener un set à zéro après seulement 31 minutes de jeu.

Dans la deuxième manche, Alcaraz a retrouvé son agressivité et a pris l'ascendant en breakant son adversaire pour mener 5-3, avant d'égaliser à une manche partout sur son service.

Il a fallu attendre le tie-break pour que les deux joueurs, jamais inquiétés sur leur service dans la manche décisive, se départagent: surpris en retour, Shelton a craqué avec deux erreurs grossières pour être mené 5-1 et ne pas pouvoir revenir.

Malgré un premier set dans le brouillard, Alcaraz, 23 ans, est sur son nuage depuis son retour de sa blessure à un poignet qui l'a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois. Il a certes été stoppé en quarts de finale de l'US Open par Shelton au super-tie-break, mais a remporté ensuite trois des quatre tournois qu'il a disputés (Tokyo, Vienne, Paris).

Dimanche, contre Zverev qu'il a battu lors de leurs deux derniers duels, il peut s'offrir, après les quatre tournois du Grand Chelem, le "tournoi des maîtres" que son illustre compatriote Rafael Nadal n'a jamais remporté.

/ATS