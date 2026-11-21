La Suisse est menée 1-0 par la Thaïlande à Nonthaburi en barrage de la Billie Jean King Cup. L'invitée de dernière minute Simona Waltert a subi une défaite mortifiante dans le match d'ouverture.

Titularisée après que Viktorija Golubic (WTA 94) est tombée malade durant la nuit, Simona Waltert (WTA 136) s'est inclinée 6-3 5-7 6-4 devant la Thaïlandaise Mananchaya Sawangkaew (WTA 80) samedi. Cette dernière a pourtant souffert du genou gauche dans la manche décisive.

Mais Simona Waltert n'a pas su exploiter les difficultés de son adversaire. Après avoir mené 2-0 face à une joueuse incapable de se déplacer, elle s'est montrée bien trop passive. Mananchaya Sawangkaew a quant à elle retrouvé une certaine mobilité après avoir fait appel à deux reprises au kiné, prenant aussi tous les risques.

Cette défaite va faire mal à Simona Waltert, et place la Suisse dans une situation délicate. Jil Teichmann (WTA 149) n'a pas le droit à l'erreur face au no 1 thaïlandais Lanlana Tararudee (WTA 62) dans le deuxième simple de ce barrage, qui se joue dans des conditions difficiles (plus de 35 degrés et une très forte humidité).

/ATS