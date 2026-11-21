Le choc tant attendu aura bien lieu au Masters de Turin. Le dernier titre de la saison se jouera dimanche entre le no 1 mondial Alexander Zverev et Carlos Alcaraz (ATP 3).

Zverev a une cheville en capilotade, la cuisse gauche d'Alcaraz coince, mais ils ont tellement de marge sur les autres invités à ce "tournoi des maîtres" qu'ils ont tenu leur rang sans mal. En l'absence de l'Italien Jannik Sinner, double tenant du titre éloigné du circuit sur blessure depuis juillet, l'Allemand et l'Espagnol croiseront le fer pour la 14e fois de leur carrière, avec un tout petit avantage pour "Carlitos" (7 victoires).

Depuis son arrivée à Turin, Zverev, 29 ans, écoeure la concurrence: il a signé contre Daniil Medvedev (7-6 (7/0) 6-4), sa quatrième victoire dans le tournoi sans perdre un set ni un jeu de service. Signe de sa supériorité, au service notamment, il a pu accélérer et démolir le 5e mondial dans le tie-break en ne lui laissant pas un seul point.

Dans la seconde manche, l'Allemand, vainqueur de ces premiers titres majeurs cette année, a fait la différence dans le septième jeu et n'a plus été inquiété malgré deux double-fautes dans le dernier jeu.

Alcaraz a tremblé

Alcaraz, lui, a tremblé pour la première fois de la semaine, avant de dompter l'Américain Ben Shelton (4e) 3-6 6-3 7-6 (7/1).

Alors qu'il n'avait lâché que 15 jeux en trois matches de poule, sans concéder une seule fois sa mise en jeu, il a perdu son tout premier jeu de service et a vite été mené 3-0. L'Américain a conclu la manche sur un jeu blanc pour mener un set à zéro après seulement 31 minutes de jeu. Dans la deuxième manche, Alcaraz a retrouvé son agressivité et a pris l'ascendant en breakant son adversaire pour mener 5-3, avant d'égaliser à une manche partout sur son service.

Il a fallu attendre le tie-break pour que les deux joueurs, jamais inquiétés sur leur service dans la manche décisive, se départagent : surpris en retour, Shelton a craqué avec deux erreurs grossières pour être mené 5-1 et n'a pas pu revenir.

Dimanche, contre Zverev qu'il a battu lors de leur seule confrontation de l'année, en demi-finale de l'Open d'Australie, il peut s'offrir, après les quatre tournois du Grand Chelem, le "tournoi des maîtres" que son illustre compatriote Rafael Nadal n'a jamais remporté.

/ATS