L'équipe de Suisse de Billie Jean King Cup ne luttera pas pour une place en phase finale lors de l'édition 2027.

La sélection du capitaine Heinz Günthardt a perdu le barrage qui l'opposait à la Thaïlande à Nonthaburi, concédant la défaite après trois matches. Elle est reléguée dans le groupe I.

Menées 2-0 après les deux simples de la première journée, les Suissesses n'ont pas pu inverser la tendance dimanche. La décision s'est faite dès le double, dans lequel la "rookie" de 29 ans Naïma Karamoko et sa partenaite Simona Waltert se sont inclinées 3-6 7-6 (9/7) 6-3 devant le duo Thasaporn Naklo/Peangtarn Plipuech.

La Genevoise et la Grisonne avaient pourtant tout pour bien faire. Elles ont même livré le match parfait jusqu'à 6-3 5-4. Mais elles ont alors concédé le break alors que Simona Waltert servait pour le gain du match. Et, après être passées à cinq reprises à deux points de la victoire, elles ont fini par céder au tie-break.

Les Suissesses, qui auraient peut-être "tué" le match si elles avaient converti l'une des huit balles de break dont elles ont bénéficié à 1-1 au deuxième set, n'ont pourtant rien lâché. Menées 3-1 dans la manche décisive, elles ont recollé à 3-3 pour entretenir la flamme de l'espoir. Mais elles ont perdu les trois jeux suivants.

Au final, la paire helvétique a payé très cher son manque d'efficacité sur les points importants, ne convertissant que 4 des 19 balles de break qu'elle s'est procurées... Le duo Naklo/Plipuech affiche pour sa part un 5/8 dans cette statistique au terme d'une rencontre qui a duré plus de trois heures.

Scenario catastrophe

Ce barrage a d'ailleurs épousé un scenario bien amer pour la Suisse, déjà privée de sa leader Belinda Bencic et qui a dû composer sans Viktorija Golubic (tombée malade dans la nuit de vendredi à samedi). Simona Waltert (WTA 136) et Jil Teichmann (WTA 149) ont toutes deux compté un break d'avance dans le troisième set de leur simple samedi.

La Grisonne a mené 2-0 dans la manche décisive face à Mananchaya Sawangkaew (WTA 80), qui était alors incapable de se déplacer en raison de douleurs au genou gauche, avant de s'incliner 6-3 5-7 6-4 en 2h55. La Seelandaise a quant à elle mené 4-2 dans l'ultime set face à Lanlana Tararudee (WTA 62), qui s'est imposée 1-6 6-4 6-4.

/ATS