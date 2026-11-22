Finaliste en 2025, Carlos Alcaraz (ATP 3) a remporté son premier Masters ATP dimanche à Turin. L'Espagnol a dominé le numéro un mondial allemand Alexander Zverev 6-2 7-6 (9/7) en 2h02.

Malgré une cuisse gauche toujours en délicatesse, Alcaraz a pris le dessus dès l'entame de la partie, poussant son adversaire à défendre trois balles de break dès son premier jeu d'engagement. L'Espagnol s'est ensuite emparé des deux services suivants de Zverev, qui aurait pu reprendre pied après avoir breaké à son tour le vainqueur du Masters 1000 de Paris à 4-2.

Mais le no 3 mondial a immédiatement rectifié en s'imposant pour la 3e fois sur le service de l'Allemand de 29 ans dès le jeu suivant, avant de remporter la première manche dans la foulée. Il a ensuite dû disputer le tie-break dans le 2e set pour s'imposer face au double vainqueur en Grand Chelem à sa deuxième balle de match.

En l'absence du double tenant du titre Jannik Sinner, Alcaraz a donc réussi là où son illustre compatriote Rafael Nadal a échoué, à savoir gagner au moins une fois ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de l'année écoulée. Il glane au passage son 30e titre sur le circuit ATP, lui qui a déjà remporté les quatre tournois de Grand Chelem au moins une fois à seulement 23 ans. L'Espagnol avait en revanche échoué en finale olympique à Paris contre le Serbe Novak Djokovic.

En face, Zverev n'est pas parvenu à conclure sa formidable année 2026 par un troisième succès au Masters après ceux de 2018 et 2021. Le no 1 mondial est par ailleurs mené dans les confrontations directes face à son rival espagnol, avec huit défaites en 14 rencontres.

/ATS