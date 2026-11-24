L'Italien Jannik Sinner a été opéré du genou droit mardi en Finlande, rapporte la presse italienne. Le no 2 mondial est privé de compétition depuis son titre à Wimbledon en juillet.

Selon les chaînes de télévision Rai et Sky Sport ainsi que le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport, Sinner, 25 ans, a été opéré par le professeur Lasse Lempainen, spécialiste réputé dans le monde du sport pour les blessures au genou, dans une clinique de Turku, dans l'ouest de la Finlande.

Contacté par l'antenne régionale de la Rai pour le Haut-Adige, la région natale de Sinner, le médecin du joueur, Herbert Schönhuber, a précisé que l'intervention s'était bien passée. Elle a consisté en un allongement de la bandelette ilio-tibiale, présentée par le Dr Schönhuber, comme la solution la moins invasive.

Aucune date pour le retour à l'entraînement de l'ex-no 1 mondial n'a été donnée. Selon la presse transalpine, la star du sport italien pourrait être éloignée des courts pendant encore trois mois, ce qui la priverait de l'Open d'Australie, le premier Grand Chelem de l'année (17-31 janvier 2027).

Vainqueur cette année de cinq Masters 1000 d'affilée (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome) et de Wimbledon, Sinner n'a plus rejoué depuis le Grand Chelem londonien, en raison d'une tendinopathie du genou droit et d'une inflammation autour de la bandelette ilio-tibiale. Depuis, Sinner a perdu sa place de no 1 mondial, revenue à l'Allemand Alexander Zverev.

/ATS