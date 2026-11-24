La Tchéquie a assuré sa place en demi-finales de la Coupe Davis. Ceci grâce aux victoires de Tomas Machac et de Jiri Lehecka dans les deux premiers simples contre le Canada, mardi à Bologne.

Double vainqueur de l'épreuve (2013, 2014), la Tchéquie rencontrera dans le dernier carré l'Italie, triple tenante du titre, ou la Corée du Sud, l'invitée surprise de ce Final 8.

Machac (59e mondial) a apporté le premier point en battant Liam Draxl (154e) 6-2 3-6 6-2. Il a breaké deux fois le Canadien dans une première manche qu'il a expédiée sur sa première balle de set.

Le Tchèque a obtenu dès le début de la seconde manche une nouvelle balle de break, qu'il n'a pas su convertir, avant que le set ne tourne en faveur de Draxl qui a pris "blanc" le service de Machac à 3-2 pour mener 4-2, puis 5-2 non sans avoir dû écarter trois balles de break sur son engagement.

Au moment de servir pour le gain de la manche, à 5-3, le bras du bouillant canadien n'a pas tremblé.

Mais Draxl s'est effondré dans la manche décisive devant un adversaire plus rapide, puissant et précis, qui lui a ravi deux fois son service pour boucler le match en moins de deux heures.

C'était ensuite au tour des numéros un de chaque équipe: Jiri Lehecka (14e mondial) côté tchèque, Felix Auger-Aliassime (17e) côté canadien, pour un second simple qui a tenu toutes ses promesses.

Dans un match intense, l'ex-no 4 mondial a eu l'ascendant lors du premier set, s'y procurant neuf balles de break contre trois à Lehecka.

Aucun des deux joueurs n'a réussi à en convertir une seule, et Lehecka a pris le dessus dans le tie-break qu'il a remporté en enchaînant ace et service gagnant sur les deux derniers points.

Lancé, le Tchèque, ultra solide, a subtilisé dans le second set le premier jeu de service du Quebécois, pour mener 3-0, puis obtenu plusieurs balles de double break, avant d'envoyer son équipe en demi-finales en s'imposant 7-6 (7/4) 6-3.

/ATS