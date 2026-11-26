Fin de saison pour Alexander Zverev. Le no 1 mondial et ses coéquipiers de l'équipe d'Allemagne de Coupe Davis se sont inclinés 2-1 contre la Grande-Bretagne en quarts de finale jeudi à Bologne.

Henry Patten (no 1 mondial en double) et son compatriote Neal Skupski (3e) se sont imposés 6-2 7-6 (8/6) dans le double décisif face à une autre paire de spécialistes de la discipline, Kevin Krawietz (9e) et Tim Puetz (11e).

Plus tôt dans la journée, Cameron Norrie (52e) avait donné le premier point à la Grande-Bretagne en battant le no 2 allemand Jan-Lennard Struff (39e) 6-3 3-6 6-2.

Zverev avait ensuite remis les deux équipes à égalité en l'emportant 6-3 6-2 contre Arthur Féry (32e), demi-finaliste surprise du dernier Wimbledon qui avait déjà été stoppé par l'Allemand sur le gazon londonien.

Désormais revenus à six victoires partout dans leurs confrontations contre l'Allemagne en Coupe Davis, les Britanniques s'invitent pour la première fois depuis 2019 dans le dernier carré d'une compétition qu'ils ont gagnée dix fois.

Ils affronteront samedi en demi-finale l'Autriche ou l'Espagne, qui fait figure de favorite de la phase finale à huit équipes avec le no 3 mondial Carlos Alcaraz et le jeune Rafael Jodar (10e mondial à 20 ans) dans ses rangs.

La première demi-finale opposera vendredi après-midi la Tchéquie, double vainqueur de l'épreuve, à l'Italie, triple tenante du titre en Coupe Davis.

/ATS