Le no 2 mondial Jannik Sinner ne participera pas à l'Open d'Australie en janvier, ont annoncé jeudi les organisateurs. L'Italien a été opéré du genou droit lundi.

"Nous sommes en contact régulier avec l'équipe de Jannik et ils nous ont confirmé qu'il ne nous rejoindrait pas pour l'OA (l'Open d'Australie) en janvier suite de sa récente opération", a écrit le directeur général de Tennis Australia, Andrew Abdo, dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'Italien de 25 ans est privé de compétition depuis mi-juillet et sa victoire en finale de Wimbledon face à l'Allemand Alexander Zverev, actuellement no 1 mondial, et ce en raison d'une tendinopathie du genou droit et d'une inflammation autour de la bandelette ilio-tibiale.

L'Italien a consulté plusieurs spécialistes et procédé à des soins dits conservateurs, avant de se résoudre à se faire opérer. Il a repoussé à plusieurs reprises son retour à la compétition, avant de mettre officiellement fin à sa saison début octobre.

L'intervention a eu lieu mardi en Finlande. Sinner l'a présentée dans un communiqué comme une "petite opération pour améliorer l'état de (sa) bandelette ilio-tibiale", qui a été allongée. "Les courts me manquent énormément et je vais maintenant commencer mon processus de récupération avec mon équipe", a ajouté l'Italien mardi, sans donner de date pour son retour à la compétition.

Patience

Des spécialistes estiment que la star du tennis mondial devra patienter encore trois à quatre mois avant de retrouver la compétition, d'autant que, durant les dernières semaines, Sinner a aussi été opéré des amygdales et a perdu, en conséquence, beaucoup de poids.

Il faudrait donc attendre au mieux la tournée américaine sur ciment, avec les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en mars pour revoir Sinner sur le circuit. L'Open d'Australie est le premier Grand Chelem de l'année (17-31 janvier 2027). Sinner l'a remporté deux fois en simple, en 2024 et 2025.

/ATS