Triple tenante du titre en Coupe Davis, l'Italie s'est difficilement qualifiée pour une quatrième finale d'affilée. Elle a dominé 2-1 la République tchèque vendredi à Bologne.

Le point décisif a été marqué par Lorenzo Musetti et Andrea Vavassori, tombeurs 3-6 6-1 7-6 (7/4) des Tchèques Jiri Lehecka et Tomas Machac lors du double décisif. Plus tôt dans la journée, Lorenzo Musetti (27e mondial en simple) s'était imposé 6-3 6-4 contre Jakub Mensik (15e), avant que Jiri Lehecka (14e) n'égalise à un point partout en l'emportant 6-2 1-6 6-3 contre Flavio Cobolli (7e).

La seconde affiche du dernier carré opposera samedi la Grande-Bretagne à l'Espagne, emmenée par le no 3 mondial Carlos Alcaraz. Septuple vainqueur de tournois du Grand Chelem, le Murcien de 23 ans n'a encore jamais remporté la Coupe Davis.

Privée du no 2 mondial Jannik Sinner, blessé au genou droit depuis de longs mois, l'Italie était qualifiée d'office pour la phase finale à huit équipes de la Coupe Davis en tant que pays hôte.

/ATS