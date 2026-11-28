Vainqueur de son premier Masters ATP dimanche dernier à Turin, Carlos Alcaraz peut combler une autre lacune à son palmarès une semaine plus tard.

Le no 3 mondial jouera en effet la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne, dimanche à Bologne face à l'Italie.

La sélection ibère s'est qualifiée en battant la Grande-Bretagne 2-0 samedi dans la deuxième demi-finale. La décision s'est donc faite dès les matches de simple: Rafael Jodar (ATP 10) a vaincu Cameron Norrie (ATP 52) 6-2 7-5 en ouverture, Alcaraz écrasant quant à lui Arthur Féry (ATP 32) 6-2 6-1 dans la foulée pour classer l'affaire.

Battue 2-0 en finale par l'Italie l'an dernier, l'Espagne a donc l'occasion de prendre sa revanche pour les adieux de son capitaine David Ferrer. Triple tenante du trophée, l'Italie jouera pour sa part devant son public sa quatrième finale consécutive, malgré l'absence du no 2 mondial Jannik Sinner.

L'Espagne fera figure de favorite dimanche, même si l'Italie peut aligner deux membres du top 30 en simple avec Flavio Cobolli (ATP 7) et Lorenzo Musetti (ATP 27). Forfait pour la phase finale 2025, Carlos Alcaraz est ainsi en mission pour décrocher son premier Saladier d'argent.

Ménagé en quart face à l'Autriche, Alcaraz est toujours invaincu cet automne en salle, lui qui a cueilli samedi face à Arthur Féry son 15e succès consécutif dans les conditions de l'indoor. Le no 3 mondial et le no 10 Rafael Jodar espèrent offrir à leur pays un septième sacre en Coupe Davis, qui serait le premier depuis 2019.

/ATS