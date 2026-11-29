L'Italie a conquis son quatrième Saladier d'argent consécutif dimanche devant son public de Bologne, le cinquième au total.

Pourtant privée du no 2 mondial Jannik Sinner cette semaine, la "Squadra Azzurra" s'est imposée 2-1 devant l'Espagne de Carlos Alcaraz (ATP 3) en finale de la Coupe Davis 2026.

L'homme de cette finale - et de la semaine - fut Lorenzo Musetti, qui efface ainsi ses déboires vécus cette saison sur le circuit. Le 27e joueur mondial a renversé Rafael Jodar (ATP 10) 6-7 (4/7) 6-2 6-1 dans le match d'ouverture, avant de remporter le double décisif au côté du spécialiste Andrea Vavassori.

Le duo italien a battu 6-2 7-5 la paire espagnole composée de l'expérimenté Marcel Gronnellers (40 ans, ATP 8 en double) et de Carlos Alcaraz. Ce dernier avait auparavant permis à son équipe d'égaliser à 1-1 en battant Flavio Cobolli (ATP 7) 6-2 7-6 (7/4), cueillant ainsi sa 16e victoire consécutive sur le circuit.

Carlos Alcaraz, qui avait conquis une semaine plus tôt à Turin son premier titre dans les Finales ATP, devra donc patienter avant de soulever pour la première fois le Saladier d'argent. L'Espagnol a fait le job à Bologne, gagnant ses deux simples en deux sets, mais n'a pas su se sublimer dans le double décisif de la finale au côté d'un Marcel Granollers peu convaincant.

/ATS