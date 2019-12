Le VFM évite la peau de banane

Le Volleyball Franches-Montagnes fait honneur à son rang. Samedi soir, l'équipe taignonne a battu Toggenburg 3-0 dans le championnat de Ligue A. Face à la lanterne rouge, le VFM a dicté le rythme. Il a dominé les débats 25-13, 25-21 et 25-15. Le plus mauvais élève du championnat n'a tout simplement pas eu la moindre chance à la Pépinière. Au classement, les Taignonnes sont bien ancrées à la 5e place. Elles accusent cinq points de retard sur le top 4 et comptent quatre points d'avance sur la 6e place. /mle