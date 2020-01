Le VFM impuissant face au champion

Un derby à sens unique. Le VFM a été dominé par le NUC de la tête et des épaules vendredi soir en Ligue nationale A de volleyball. Les Jurassiennes se sont inclinées face aux Neuchâteloises, championnes de Suisse en titre, en trois manches 25-18, 25-11 et 25-23 aux Breuleux. Le VFM a souffert d’un manque de rythme alors que l'esprit de revanche a motivé le NUC.





Trois semaines sans match

Les joueuses Volleyball Franches-Montagnes ont disputé vendredi leur premier match de l’année après trois semaines sans compétition. Un manque de rythme qui s’est fait de plus en plus criant au fil du match. Ni les temps-morts d’Olivier Lardier, ni les encouragements de la meilleure marqueuse Naya Crittenden n’ont changé le cours de la partie. Le VFM a égalisé à 8-8 dans la première manche. Et c’est tout. Neuchâtel a ensuite déroulé sans difficulté, se permettant même de laisser sa meilleure joueuse Kyra Holt sur le banc des remplaçants.