Le VFM au bord du gouffre

Le Volleyball Franches-Montagnes voit le dernier carré s'éloigner. Il est bien malmené dans sa série de quart de finale des play-off de Ligue A contre Kanti Schaffhouse. Les joueuses alémaniques l'ont emporté 3-0, mercredi soir, à La Pépinière, aux Breuleux. Dans le détail, elles ont pris la mesure des Franc-Montagnardes 25-20, 25-19 et 27-25. Kanti Schaffhouse mène 2-0 dans cette série et n'est plus qu'à une victoire des demi-finales. Les Taignonnes auraient pu arracher un 4e set dans ce match, mais ce sont des détails qui ont fait la différence et qui ont permis aux Schaffhousoises de plier l'affaire. Les deux formations se retrouveront mercerdi prochain en terre alémanique pour une rencontre qui pourrait déjà être décisive. /mle