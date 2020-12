La pandémie fait tanguer le VFM en coulisses

La situation du VFM est, par contre, moins réjouissante sur le plan administratif : « Quand on a une dette de 89'000 francs, on vit avec une épée de Damoclès sur la tête », précise Bertrand Faivet. La pandémie ne va rien améliorer aux finances, notamment à cause du huis clos qui engendre la perte des recettes réalisées lors des matches à domicile et qui représentent 15-20% du budget : « À court terme, la survie du Volleyball Franches-Montagnes n’est pas menacée. À moyen terme, cela va dépendre des chiffres à la fin et des aides que nous pourrons obtenir », poursuit le président, qui voit toujours l’avenir du VFM en Ligue A.