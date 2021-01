Le VFM tombe sur un roc

Une montée en puissance

Menées de deux manches, les Taignonnes ont fait preuve d’un bel état d’esprit dans le dernier set. Elles sont revenues sur le parquet avec beaucoup plus de rage, ce qui leur a permis de faire douter un peu le NUC. Cette dernière manche a été extrêmement serrée avec de très belles combinaisons de part et d’autre et des réceptions bien mieux maitrisées par le VFM. Mais la sérénité des visiteuses a finalement pris le dessus. Malgré une grosse dépense d’énergie de la part des Jurassiennes pour revenir à 24-22 en faveur des visiteuses, le NUC a pu infliger le coup de grâce en concluant la partie sur sa première balle de match. Le VFM aura au moins eu le mérite d’avoir bien réagi mais le réveil est intervenu trop tard face à des Neuchâteloises très solides dans tous les secteurs de jeu. /lge