De retour sur la voie du succès

Le goût de la victoire revient dans le vestiaire du Volleyball Franches-Montagnes. Les protégées d’Olivier Lardier ont mis fin à une série de six défaites de rang (cinq en championnat et une en Coupe) mercredi soir. Elles ont pris le meilleur sur Genève 3-0 du côté des Breuleux. Le VFM a remporté ce match de Ligue A 25-14, 25-17 et 25-12 en 1h05’. Il s’agit de son 1er succès de l’année. Cette victoire lui permet de gagner un rang au classement et d’occuper la 6e place à une journée de la fin de la saison régulière.

Le Volleyball Franches-Montagnes aura l’occasion samedi d’engranger un 2e succès consécutif avant les play-off. Il reçoit Toggenburg, 8e du classement, à 17h30 aux Breuleux. Le VFM sera fixé sur le sort qui l’attend en quart de finale des séries finales à l’issue de cette rencontre. /msc