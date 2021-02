Une victoire avant d’entamer les play-off

Le Volleyball Franches-Montagnes connaît son adversaire en quart de finale des play-off. Il s’agit de Kanti Schaffhouse. Grâce à leur victoire contre Toggenburg 3-1, samedi, les Taignonnes terminent le championnat régulier de Ligue A à la 6e place. Elles ont dominé les Saint-Galloises 22-25, 25-14, 25-19 et 25-10 en 1h23’ dans la salle de la Pépinière aux Breuleux. Les joueuses d’Olivier Lardier affronteront les 3es de la hiérarchie en quart de finale des play-off, Kanti Schaffhouse. Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises durant la saison et le VFM s’est incliné 3-0 et 3-1. /tri