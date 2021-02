Pas de demi-finale pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes ne parvient pas à signer l’exploit qu’il lui fallait pour rester en vie. Il a subi la loi de Kanti Schaffhouse 3-0 mercredi soir en terre alémanique. Le VFM a perdu ce 3e acte des quarts de finale des play-off de Ligue A 25-18, 25-13 et 25-19. Il laisse filer cette série 3-0 et est donc éliminé de la course au titre.

La saison n’est, pour autant, pas terminée pour les filles d’Olivier Lardier. Elles joueront encore deux séries au meilleur des trois matches face aux autres perdantes des quarts de finale. Ces séries commenceront le 6 mars et permettront d’établir le classement final des places 5 à 8. /msc