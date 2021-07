Le VFM a limité la casse

« On était très inquiet durant la saison. On a finalement réussi à bien limiter les dégâts ». Le soulagement est de mise dans les rangs du Volleyball Franches-Montagnes. Le club taignon de Ligue A affiche un déficit de 1'900 francs au terme de l’exercice 2020/2021 perturbé par la pandémie de Covid-19. Le huis clos imposé sur l’ensemble des rencontres a pesé sur les finances du VFM. « Les recettes de matches ont grandement manqué », avoue le président Bertrand Faivet. L’annulation du Marché-Concours a aussi eu un gros impact négatif sur la trésorerie du club. Pour y faire face, le Volleyball Franches-Montagnes s’est serré la ceinture. « On a dépensé le moins possible », lance le dirigeant taignon. Le président et son club ont pu compter sur des aides de la Confédération et du canton du Jura pour approcher l’équilibre. « Sans cela, on aurait un déficit de 50'000 francs. C’est un montant colossal pour nous puisqu’on tourne normalement avec un budget de 480'000 francs », détaille Bertrand Faivet.