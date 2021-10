Du positif malgré la défaite pour le VFM

Le Volley Franches-Montagnes n'a pas à rougir de la défaite. En ligue A de volleyball, les Taignonnes se sont inclinées 3-0 (25-17 25-13 25-21) dimanche à Neuchâtel face au NUC dans le derby de l'Arc jurassien. Malgré le score sévère, les filles de Rui Moreira ont montré un visage séduisant et une rage de vaincre intéressante face aux championnes de Suisse en titre. Au classement, le VFM est 7e avec un point.







Un petit espoir



Au premier set, les Taignonnes ont remonté un débours de plusieurs points pour revenir à 15-15 et commencer à faire douter les Neuchâteloises. Malheureusement, quelques erreurs ont coûté des points importants et le VFM a dû laisser s'échapper cette première manche. Le NUC a ensuite pressé sur l'accélérateur et les Jurassiennes n'ont pas complètement pu suivre la cadence. Pour Coralie Varé, ce match est toutefois une belle référence pour la suite de la saison, surtout en ce qui concerne l'esprit d'équipe.