Le VFM ne laisse pas planer le doute

Une victoire au compteur cette saison et un entraîneur qui quitte le navire... il y avait matière à tergiverser du côté du Volleyball Franches-Montagnes. Mais pour leur première sortie en Ligue A depuis le départ de Rui Moreira, les Taignonnes ont balayé les doutes. Elles ont offert à leur nouveau tacticien, Leonardo Portaleoni, une victoire contre Lugano 3-0 samedi. En terre tessinoise, les Jurassiennes se sont emparées de la première manche 25-15. Le deuxième set a été plus équilibré entre les deux formations mais là encore, le VFM a terminé devant 25-20, avant d’arracher le troisième et dernier set 25-21.

Les joueuses francs-montagnardes ont ainsi signé leur deuxième succès de la saison. Elles occupent la 5e position de la hiérarchie et un écart de sept points les sépare du podium de Ligue A. /nmy