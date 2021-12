Pas d’exploit pour le VFM dans le derby

Le Volleyball Franches-Montagnes ne parvient pas à tenir le rythme du leader du championnat. Il a été dominé par le NUC 3-0 dimanche à Saignelégier. Les filles de Leonardo Portaleoni ont laissé filer ce derby de Ligue A 25-12, 25-15 et 25-19. Toujours 7es du classement, elles voient le 5e rang s’éloigner à cinq longueurs.





La leçon avant l’embellie

Le VFM a vécu un calvaire en début de rencontre. En difficulté à la réception, il a rapidement été largué (15-3 puis 20-6). Cela ne l’a pas empêché de se ressaisir et de s’accrocher. Il a même pris le meilleur départ dans les 2e et 3e sets. Mais la qualité de l’adversaire n’a pas permis aux locales de réellement croire en un exploit. Le collectif du NUC n’a jamais chaviré et a su recoller (à 11-11 dans le 2e set et à 12-12 dans le 3e) avant de gérer son avance. Au final, le Volleyball Franches-Montagnes a essayé de déstabiliser le leader invaincu du championnat mais n’a pas développé un jeu suffisamment qualitatif pour y parvenir. /msc