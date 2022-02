Leonardo Portaleoni : « L’équipe est au taquet »

Le Volleyball Franches-Montagnes joue une partie de sa saison ce week-end. L’équipe taignonne commence les play-off de Ligue A samedi, avec un déplacement à Schaffhouse. Cette série se déroulera au meilleur des trois duels. Dimanche, la formation de Leonardo Portaleoni ira défier Volero Zurich, actuel leader de Ligue B, en demi-finale de la Coupe de Suisse. L’entraineur jurassien estime que son équipe est « au taquet » et se réjouit d’en découdre. La mission s’annonce difficile face à des Schaffhousoises solides et qui ont battu les Taignonnes à deux reprises en championnat. Le VFM a toutefois prouvé qu’il était capable de faire douter, voire vaciller Kanti Schaffhouse, en sortant les Alémaniques en quart de finale de la Coupe de Suisse. C’est cette dernière qui est au menu des Jurassiennes dimanche avec un périlleux déplacement dans la salle de Volero Zurich, l’actuel leader de Ligue B aux dents longues et à l’effectif très compétitif.