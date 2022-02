Le VFM tombe sur un os en demi-finale

L’affiche avait tout d’un piège et cela s’est confirmé. Le Volleyball Franches-Montagnes n’a pas passé l’écueil des demi-finales de la Coupe de Suisse ce dimanche. Les joueuses de Leonardo Portaleoni ont chuté face à Volero Zurich 3-0 à Kloten. Elles sont tombées sur un adversaire de Ligue B extrêmement robuste pour s’incliner 25-21, 25-18 et 25-22. Les Jurassiennes ont manqué de constance face à une formation qui aligne les victoires et survole son championnat. Le VFM devra donc encore patienter avant de vivre une 3e finale de Coupe de Suisse après 2005 et 2012.





La surpuissance zurichoise

Cette demi-finale a tenu le public en haleine. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et ont peiné à creuser des écarts. Le Volleyball Franches-Montagnes pourra regretter un manque de maîtrise à la réception. Mais, comme le relevait très justement la libero Kimy Chappatte au terme de la partie, il a dû faire face à des services alémaniques surpuissants. « Je ne suis pas sûre que, dans le championnat, il y a une équipe qui sert autant fort ». C’est peut-être davantage au service que le VFM n’a pas présenté son vrai visage en commettant trop d’erreurs directes. « On a eu pas mal de problèmes dans les deux premiers sets », reconnaissait l’ailière Coralie Varé.