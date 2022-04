Deux nouvelles joueuses étrangères pour le VFM

Deux nouvelles joueuses étrangères pour le Volleyball Franches-Montagnes. Le club taignon a annoncé dans un communiqué vendredi soir avoir mis sous contrat pour la saison 2022/2023 l’ailière polonaise Barbara Zakoscielna et la passeuse tchèque Tiziana Baumrukova.

Barbara Zakoscielna, Polonaise droitière née le 24 juillet 1998 et mesurant 1,83m, sera la nouvelle ailière-réceptionneuse du VFM. Formée au Legionovia Legionowo en Pologne, elle a joué dans son pays d’origine jusqu’à la saison 2018/2019, puis a fait les beaux jours de Hermes Rekkenshop Oostende en Belgique durant deux saisons (2019-2021), avant de transiter par le CSO Voluntari 2005 cette saison en Roumanie. « Joueuse explosive, rapide et très énergique, elle va s’atteler à équilibrer la force de frappe de l’équipe, offrant des options d’attaque plus variées », précise le VFM dans son communiqué.

Tiziana Baumrukova, de la République Tchèque, droitière née le 29 avril 1998 et mesurant 1,75m, a été choisie comme nouvelle passeuse du VFM. Provenant du VK Fénix Brno, elle a passé quatre saisons aux Etats-Unis, deux au Miami Dade College (dont un titre NJCAA en 2016/17) et deux à St. John’s University (New York). Selon le VFM, il s’agit d’une « joueuse intelligente, posée et calme, qui bénéficie d’une bonne vision du jeu et d’une distribution rapide et efficace. Son intégration devrait permettre un jeu plus varié, avec de plus nombreuses options tactiques ».

Le VFM annonce que les deux dernières joueuses étrangères seront annoncées prochainement. /comm-ech