Le VFM va poursuivre ses efforts pour améliorer ses finances

Le Volleyball Franches-Montagnes doit continuer de se serrer la ceinture. Le club de Ligue A a tenu son assemblée générale lundi passé à Saignelégier, selon un communiqué transmis vendredi. Au niveau des chiffres, il veut continuer sa mue financière. Il est parvenu à dégager un bénéfice d’un peu plus de 11'000 francs lors de la saison écoulée « grâce à un régime strict ainsi qu’à une maîtrise de ses dépenses et une augmentation de ses recettes liées notamment aux entrées, aux buvettes LNA et au sponsoring ». La dette reste toutefois importante avec un montant de 135'000, mais le club veut continuer ses efforts pour trouver des solutions d’assainissement. Concernant le budget 2022/2023, le VFM prévoit un bilan équilibré. Il estime qu’avec une planification financière similaire pour les exercices suivants, la dette devrait être résorbée en cinq ou six années. /comm-emu