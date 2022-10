Jeunesse et homogénéité pour le VFM

Fini la dépendance à une seule joueuse

Le VFM, de son côté, « va essayer de créer des exploits », souffle le technicien brésilien. Et ça ne passera plus par les fulgurances de sa topscoreuse. La Colombienne Ivonne Montano a quitté le club cet été après l’avoir porté durant deux saisons. Le Volleyball Franches-Montagnes en a profité pour composer un groupe plus homogène. « On ne va plus dépendre d’une seule joueuse pour mettre des points », confirme Leonardo Portaleoni. L’entraîneur s’en réjouit. « Ça donne plus de choix à notre passeuse », dit-il. Plus homogène, l’effectif taignon est aussi particulièrement jeune. Aucune joueuse n’a plus de 25 ans. « On a d’abord construit l’équipe avec les Suissesses. On a vu qu’on avait un groupe jeune, on n’a donc pas voulu prendre des étrangères plus âgées pour faciliter l’intégration et favoriser l’esprit d’équipe », détaille l’homme fort du VFM. Ce dernier s’appuiera également sur un noyau formé au club. Sept des neuf Suissesses de l’effectif sont passées par la structure de formation du Volleyball Franches-Montagnes. /msc-mle