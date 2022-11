Le VFM a offert une belle résistance au NUC

Le Volleyball Franches-Montagnes a tenu la dragée haute aux championnes de Suisse. Il a perdu 3-1 dans sa salle de Saignelégier samedi face au Neuchâtel-Université Club lors du derby de Ligue A. Dans le détail, les Jurassiennes se sont inclinées 25-18, 25-18, 23-25 et 25-17. Dans le set initial, le VFM a rendu point pour point au NUC jusqu’à 17-17, avant de laisser filer son adversaire. Si le score a été le même dans la 2e manche, la physionomie a été un peu différente avec des Neuchâteloises qui ont rapidement pris plusieurs longueurs d’avance pour maintenir l’équipe locale à bonne distance. Celle-ci a bien réagi dans le 3e set. Elle a compté jusqu’à 9 points d’avance, avant de devoir résister au retour des visiteuses pour avoir le droit de disputer une 4e manche. Le NUC a resserré les rangs et rapidement pris les devants pour ne pas lâcher son os et fêter une 4e victoire en autant de rencontres. Les joueuses de Leonardo Portaleoni encaissent, elles, un 3e revers. Elles sont 8es du classement, à 4 unités du podium. /emu